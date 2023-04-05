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1 час назад

Конгрессвумен Грин сравнила Трампа с Иисусом и Нельсоном Манделой

Газета.Ru

Член палаты представителей конгресса, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин сравнила экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, против которого были выдвинуты обвинения в финансовых махинациях, с Иисусом Христом и бывшим президентом ЮАР и лидером движения борьбы с апартеидом Нельсоном Манделой.

Конгрессвумен сравнила Трампа с Иисусом и Нельсоном Манделой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Трамп присоединился к одним из самых невероятных людей в истории, после ареста сегогя. Нельсон Мандела был арестован, отбывал срок в тюрьме. Иисус — Иисус был арестован и убит римским правительством», — сказала Грин ведущему телекомпании Right Side Broadcasting Network Брайану Гленну.

Выступая на митинге в поддержку Трампа возле здания суда Манхэттена она также заявила, что администрации Байдена «не устоять», потому что они решили «арестовать невиновного президента Трампа по слову порнозвезды».

Комментируя арест Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это внутренним делом США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом заявила, что арест Трампа свидетельствует о кризисе либерализма.

4 апреля суд в Нью-Йорке предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам. Трамп был арестован, но в тот же день арест с него был снят. Сам экс-президент отвергает все выдвинутые против него обвинения.

В мире,Мария Захарова,Нельсон Мандела,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,Иисус Христос,МИД России,Республиканская партия США,
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