Конгрессвумен сравнила Трампа с Иисусом и Нельсоном Манделой

«Трамп присоединился к одним из самых невероятных людей в истории, после ареста сегогя. Нельсон Мандела был арестован, отбывал срок в тюрьме. Иисус — Иисус был арестован и убит римским правительством», — сказала Грин ведущему телекомпании Right Side Broadcasting Network Брайану Гленну.

Выступая на митинге в поддержку Трампа возле здания суда Манхэттена она также заявила, что администрации Байдена «не устоять», потому что они решили «арестовать невиновного президента Трампа по слову порнозвезды».

Комментируя арест Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это внутренним делом США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом заявила, что арест Трампа свидетельствует о кризисе либерализма.

4 апреля суд в Нью-Йорке предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам. Трамп был арестован, но в тот же день арест с него был снят. Сам экс-президент отвергает все выдвинутые против него обвинения.