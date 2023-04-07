Politico: Трамп сможет стать президентом даже в тюрьме

«Ничто не мешает Трампу баллотироваться. Даже федеральный приговор не препятствует этому. (...) Даже если бы он был психически нездоровым. Верховный суд постановил, что единственными требованиями, необходимыми для баллотирования на федеральный пост, являются требования Конституции», — объяснил исследователь в области права Юджин Мазо.

Уточняется, что для подачи заявки на участие в президентской гонке кандидат должен быть не моложе 35 лет, быть прирожденным гражданином и проживать в США не менее 14 лет. Также отмечается, что штаты могут свободно исключать преступников из избирательных бюллетеней на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, но не на федеральных выборах, так как в штатах действуют разные правила.