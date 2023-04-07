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37 минут назад

Трамп сможет стать президентом даже в тюрьме

Lenta.ruиещё 1

Бывший президент США Дональд Трамп сможет стать новым лидером страны, даже находясь в тюрьме, пишет Politico.

Politico: Трамп сможет стать президентом даже в тюрьме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Ничто не мешает Трампу баллотироваться. Даже федеральный приговор не препятствует этому. (...) Даже если бы он был психически нездоровым. Верховный суд постановил, что единственными требованиями, необходимыми для баллотирования на федеральный пост, являются требования Конституции», — объяснил исследователь в области права Юджин Мазо.

Уточняется, что для подачи заявки на участие в президентской гонке кандидат должен быть не моложе 35 лет, быть прирожденным гражданином и проживать в США не менее 14 лет. Также отмечается, что штаты могут свободно исключать преступников из избирательных бюллетеней на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, но не на федеральных выборах, так как в штатах действуют разные правила.

На данный момент суд снял формальный арест с политика, после чего Трамп вернулся во Флориду. Прокуратура обвинила его в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

В мире,Дональд Трамп,
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