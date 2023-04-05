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15 минут назад

Президент Польши обсудит с Зеленским проблему наплыва украинского зерна

Никита Бородкин

Президент Польши Анджей Дуда собирается обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским проблему наплыва украинского зерна. Как сообщает РИА Новости, переговоры состоятся сегодня, 5 апреля, во время визита Зеленского в Варшаву.

Президент Польши обсудит с Зеленским проблему наплыва украинского зерна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Конечно, есть определенные дискуссии и напряжение, касающиеся зерна, экспортируемого из Украины», — сказали в канцелярии польского президента.

Напомним, что польские фермеры выражали недовольство из-за украинского зерна, которое начало бесконтрольно поступать в страну после начала военной спецоперации. Оно якобы предназначается для экспорта в третьи страны, однако в действительности остается в Польше и рушит цены. Из-за этого местные производители несут убытки.

3 апреля протестующие заявляли, что готовы «испортить» визит Зеленского в Варшаву. После этого власти Польши начали скупку зерна, а также позволили строить зернохранилища без получения разрешений на строительство.

В мире,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
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