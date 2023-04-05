Первая леди США стала участницей расистского скандала

Первую леди США Джилл Байден обвинили в расизме после выступления на финале национального чемпионата США по баскетболу среди женщин между командами из Луизианы и Айовы. О произошедшем скандале с участием супруги главы Белого дома сообщает Newsweek.

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В ходе поединка произошел инцидент между звездой Луизианы афроамериканкой Энджел Риз и баскетболисткой из Айовы Кейтлин Кларк. Риз провоцировала Кларк так же, как она соперниц несколькими играми ранее, перекрывая лицо руками и показывая на безымянный палец. Это означало, что там скоро появится чемпионский перстень.

После игры на Риз обрушились критики, спортсменка заявила о двойных стандартах по отношению к ней, ведь Кларк за такой же поступок ничего не было.

После матча Байден поздравила обе команды с выступлением и пригласила их в Белый Дом вопреки устоявшейся традиции, когда только победитель чемпионата посещает прием. Чемпионат выиграли спортсменки из Луизианы, но Байден решила пригласить также команду проигравших, за которую выступает Кларк.

«Мы надеемся, что победители приедут в Белый Дом. Я собираюсь сказать мужу, что команда из Айовы тоже должна приехать, потому что они показали такую хорошую игру», — заявила первая леди.

Ее высказывание лишь усугубило скандал. Риз возмутило приглашение баскетболисток из Айовы. Она заявила, что в случае, если на прием будет приглашена проигравшая команда — то победители не приедут.