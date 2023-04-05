Politico: во Флориде запретили операции по смене пола детям

По инициативе сенатора Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Клея Ярборо в штате Флорида были запрещены операции по смене пола и гормонотерапия для детей. Об этом информирует журнал Politico.

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«Мы должны позволить детям быть детьми, и наши законы должны установить соответствующие границы», — прокомментировал он.

Было отмечено, что выдвинутый Ярборо законопроект также запрещает государственным и частным организациям здравоохранения, а также страховым фирмам покрывать из бюджета Флориды расходы на соответствующие медицинские процедуры для несовершеннолетних.

До этого Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил проект закона, который дает возможность лицам старше 16 лет менять официально зарегистрированный пол без какого-либо медицинского освидетельствования.