Боррель: вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс и ЕС

Вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс и Евросоюз , они будут вместе помогать Украине . Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО, куда он специально приглашен для обсуждения партнерства этих двух региональных блоков.

"Вступление Финляндии в НАТО еще больше сближает Евросоюз и НАТО. Вместе мы будем работать, чтобы оказывать еще большую помощь Украине. Я намерен изложить, что Евросоюз делает в этом направлении", - заявил Боррель.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Чтобы урегулировать эти вопросы перед саммитом НАТО в 2022 году, между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан меморандум с перечнем конкретных шагов, которые, по мнению Анкары, должны сделать две северные страны. Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО 30 марта. 4 апреля Хельсинки официально приняли в состав блока в качестве 31-го члена альянса.