В Эстонии закрыли доступ к российским телеканалам в интернете

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть в интернете запрещенные в Европейском Союзе (ЕС) российские телеканалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.