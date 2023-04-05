Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду прибыл в пекинский аэропорт Шоуду. Кадры прибытия самолета с французским лидером на борту показало Центральное телевидение Китая.

В ходе визита, который продлится до 7 апреля, он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи.

Помимо Пекина французский лидер посетит город Гуанчжоу в южной провинции КНР Гуандун.

Это первая за последние три с половиной года поездка французского лидера в КНР, в предыдущий раз он посетил Пекин осенью 2019 года в период своего первого президентского срока.