Китайский посол в ЕС Фу Цун заявил, что слова лидеров КНР и России о «безграничной» дружбе были риторическим приемом. Об этом пишет The New York Times.

В начале февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин встретился в главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, лидеры стран выпустили совместное заявление, в котором отмечалось, что дружба Китая и России «не имеет границ», а в сотрудничестве двух стран «нет запретных зон».

«Не имеет границ» — это не что иное, как риторика», — подчеркнул Фу Цун в интервью перед европейской дипломатической миссией.

NYT назвала это попыткой «дистанцировать Пекин от Москвы» в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай.

Дипломат заявил, что критики неверно истолковали отношения его страны с Россией. Его словам позволяют предположить, что связи Пекина и Москвы «могут быть не такими безграничными, как когда-то заявляли их лидеры», отмечает NYT.

Европейские лидеры, отправившиеся в Пекин, пытаются найти баланс между своими тесными торговыми связями с Китаем и американским давлением (США призывают ЕС ужесточить политику в отношении КНР), подчеркивает газета.