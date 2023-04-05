Во Львовской области арестовали земельные участки жены Медведчука

Суд арестовал два земельных участка во Львовской области, принадлежащих телеведущей Оксане Марченко, жене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщается в среду в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

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"По материалам СБУ, во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованного имущества составляет около 17,5 млн грн ($466 тыс.). Эти наделы расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области", - говорится в сообщении.

В августе 2022 года уже были арестованы три земельных участка в этом регионе, принадлежащих Марченко.

Управление СБУ в Ивано-Франковской области 24 марта объявило Марченко в розыск. Тогда же СБУ сообщила об аресте активов телеведущей на сумму около $12 млн, 23 февраля сообщалось об аресте ее активов на $153 млн, в июле 2022 года было арестовано имущество Марченко и Медведчука на $1 млн. 4 апреля Марченко была заочно арестована. Украинские правоохранители утверждают, что она профинансировала на 10,4 млн гривен (около $283 тыс.) подразделения российских вооруженных сил в Крыму.