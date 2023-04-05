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1 час назад

Во Львовской области арестовали два земельных участка жены Медведчука

ТАСС

Суд арестовал два земельных участка во Львовской области, принадлежащих телеведущей Оксане Марченко, жене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщается в среду в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Во Львовской области арестовали земельные участки жены Медведчука
Фото: соцсетисоцсети

"По материалам СБУ, во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованного имущества составляет около 17,5 млн грн ($466 тыс.). Эти наделы расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области", - говорится в сообщении.

В августе 2022 года уже были арестованы три земельных участка в этом регионе, принадлежащих Марченко.

Управление СБУ в Ивано-Франковской области 24 марта объявило Марченко в розыск. Тогда же СБУ сообщила об аресте активов телеведущей на сумму около $12 млн, 23 февраля сообщалось об аресте ее активов на $153 млн, в июле 2022 года было арестовано имущество Марченко и Медведчука на $1 млн. 4 апреля Марченко была заочно арестована. Украинские правоохранители утверждают, что она профинансировала на 10,4 млн гривен (около $283 тыс.) подразделения российских вооруженных сил в Крыму.

На Украине давно ведут политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В апреле 2022 года Медведчук был задержан, обвинен в госизмене и нарушении законов ведения войны и заключен под стражу. В конце сентября 2022 года Медведчук покинул Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

В мире,Оксана Марченко,Виктор Медведчук,СБУ,
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