Вице-канцлер ФРГ назвал отправку войск на Украину красной чертой

"Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась", - сказал Хабек в среду в эфире радиостанции "Дойчландфунк".

В понедельник Хабек с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев. Основными темами поездки стали вопросы восстановления Украины и сотрудничества в энергетической сфере. Хабек впервые посетил Украину после начала специальной военной операции России и в качестве федерального министра. В мае 2021 года он посещал страну как председатель "Зеленых" и тогда подвергся резкой критике даже в собственной партии за то, что потребовал поставок оборонительного оружия Киеву. В настоящее время "Зеленые" наиболее активно в Германии выступают за передачу вооружений Украине.