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Вице-канцлер ФРГ назвал отправку войск на Украину красной чертой

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") вновь подчеркнул, что Германия не должна становиться стороной конфликта на Украине. Возможное присутствие немецких войск на Украине является красной чертой, которую нельзя переходить.

Вице-канцлер ФРГ назвал отправку войск на Украину красной чертой
© globallookpress.com

"Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась", - сказал Хабек в среду в эфире радиостанции "Дойчландфунк".

На вопрос, где лично он проводит красную черту, Хабек ответил, что это "присутствие немецких войск на Украине".

В понедельник Хабек с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев. Основными темами поездки стали вопросы восстановления Украины и сотрудничества в энергетической сфере. Хабек впервые посетил Украину после начала специальной военной операции России и в качестве федерального министра. В мае 2021 года он посещал страну как председатель "Зеленых" и тогда подвергся резкой критике даже в собственной партии за то, что потребовал поставок оборонительного оружия Киеву. В настоящее время "Зеленые" наиболее активно в Германии выступают за передачу вооружений Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия и НАТО в целом не станут участником конфликта на Украине, однако Запад продолжит поддерживать эту страну до тех пор, пока необходимо.

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