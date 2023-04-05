Эксперт назвал весьма вероятным второй тур выборов в Турции

Второй тур президентских выборов в Турции вполне вероятен, так как опросы говорят о высоком рейтинге кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Об этом заявил директор центра изучения общественного мнения MetroPOLL Озер Сенджар, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, данные опросов свидетельствуют о том, что и действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу набирают около 41-42%.

При этом Озер Сенджар обратил внимание на то, что до выборов еще 35 дней — для Турции это большой срок, и может произойти что-то, что изменит ситуацию.

Выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.

Ранее Кылычдароглу заявил, что в случае победы он будет «искать равноправные отношения в своих дискуссиях с Россией». Оппозиционный кандидат также отмечал, что

закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции не нужны, так как «непонятно, против кого их использовать».