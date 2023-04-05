Макрон и фон дер Ляйен начали визит в Китай

В среду начинается визит в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона. Вместе с ним в Пекин прилетела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

Среди целей визита у политиков: обсудить отношения Евросоюза с Китаем, снова попытаться убедить Си Цзиньпина пересмотреть свои отношения с Москвой. Так как визит Макрона в Пекин займет больше времени, чем у фон дер Ляйен, то его намерения еще шире. Французский лидер встретится с недавно утвержденными главами правительства и парламента.

Также Макрон намерен поднять вопрос украинского конфликта и развития двусторонних отношений с Китаем, в первую очередь в сфере экономики. Однако успех поездки европейских лидеров под вопросом, в том числе из-за жесткой позиции главы Еврокомиссии по Китаю.