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Макрон и фон дер Ляйен начали визит в Китай

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В среду начинается визит в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона. Вместе с ним в Пекин прилетела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

Макрон и фон дер Ляйен начали визит в Китай
© globallookpress.com

Среди целей визита у политиков: обсудить отношения Евросоюза с Китаем, снова попытаться убедить Си Цзиньпина пересмотреть свои отношения с Москвой. Так как визит Макрона в Пекин займет больше времени, чем у фон дер Ляйен, то его намерения еще шире. Французский лидер встретится с недавно утвержденными главами правительства и парламента.

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Также Макрон намерен поднять вопрос украинского конфликта и развития двусторонних отношений с Китаем, в первую очередь в сфере экономики. Однако успех поездки европейских лидеров под вопросом, в том числе из-за жесткой позиции главы Еврокомиссии по Китаю.

Французский лидер прибыл в Пекин в сопровождении руководителей французских организаций. Европейское издание Politico написало, что в состав бизнес-миссии входят представители Airbus, энергетической компании EDF, производственной компании Alstom и Veolia Services.

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