Замглавы МИД Казахстана высказался о Римском статуте МУС

Власти Казахстана не подписывали Римский статут Международного уголовного суда. Следовательно, республика считает, что барьеров для визитов российского руководства нет, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.

Он пояснил, что на государство действие Римского статута не распространяется.

«У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать», — указал Конуспаев.

17 марта досудебная палата МУС приняла решение о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.