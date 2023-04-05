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1 час назад

Замглавы МИД Казахстана: страна не подписывала Римский статут МУС

Лера Букина

Власти Казахстана не подписывали Римский статут Международного уголовного суда. Следовательно, республика считает, что барьеров для визитов российского руководства нет, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.

Замглавы МИД Казахстана высказался о Римском статуте МУС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он пояснил, что на государство действие Римского статута не распространяется.

«У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать», — указал Конуспаев.

17 марта досудебная палата МУС приняла решение о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Ситуацию позднее прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

В мире,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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