МИД Казахстана: действие Римского статута на страну не распространяется

Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), его действие на республику не распространяется. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Мы не подписывали и не ратифицировали Римский статут. Действие статута на Казахстан не распространяется, и мы по нему никаких обязательств не имеем", - сказал он.

17 марта МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.