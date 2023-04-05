Бывший президент США Дональд Трамп был формально арестован и стал первым экс-главой страны, против которого завели уголовное дело. Что известно о деле против Трампа — читайте в материале «Рамблера».

Суть дела

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В деле идет речь о юристах Трампа. СМИ писали, что всего бывшему президенту могут предъявить более 30 обвинений, касающихся фальсификации деловой документации.

В частности, обвинение считает, что перед президентскими выборами 2016 года юристы Трампа заплатили порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание о связях с ним. Следователей интересует, был ли нарушен закон США о финансировании предвыборных кампаний при переводе денег.

Как рассказало BBC News, сама выплата не считалась бы незаконной, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату за юридические услуги, что считается фальсификацией отчетности в штате Нью-Йорк.

Решение присяжных

Присяжные Большого жюри Манхэттена 30 марта проголосовали за предъявление обвинений Трампу по уголовному делу о финансовых махинациях.

Арест и обвинения

4 апреля Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена и формально находился под арестом перед официальным предъявлением обвинений.

У Трампа сняли отпечатки пальцев, однако заключать в наручники и фотографировать в анфас и профиль не стали. Затем его доставили в зал суда для предъявления обвинений (всего было зачитано 34 пункта обвинения), а потом отпустили. Трамп не признал вину ни по одному из пунктов.

В обвинительном заключении утверждается, что Трамп причастен к сговору с целью подорвать честность президентских выборов и стал соучастником незаконного плана по сокрытию информации, способной навредить его избирательной кампании.

По предварительным данным, Сторми Дэниэлс выступит на суде в качестве свидетельницы.

Реакция Трампа

«Это кажется таким сюрреалистичным — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», — написал Трамп перед арестом в своей соцсети Truth Social.

Он назвал это политическим преследованием и вмешательством в выборы. Трамп официально объявил, что вновь собирается баллотироваться на пост президента.

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