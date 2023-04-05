Пока вы спали: сколько лет тюрьмы грозит Трампу и призыв Эрдогана к ООН
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Эрдоган призвал к реформированию Совбеза ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости «инклюзивной и всеобъемлющей» реформы Совета Безопасности Организации объединенных наций. Его слова приводит агентство Anadolu.
«Нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами, не является устойчивым», - уверен турецкий лидер.
Сорвана попытка ВСУ провести разведку боем
Группировка сил «Восток» пресекла попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на южно-донецком направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«Уничтожено две разведгруппы. Ликвидированы более 10 боевиков», - заявил он, отметив, что также вскрыты два пункта временной дислокации подразделений 80-й аэромобильной бригады в районе Водяного и 72-й механизированной бригады в Угледаре.
Трампу грозит до 136 лет тюрьмы
Предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения в фальсификации деловых документов, чтобы скрыть связь с порнозвездой Сторми Дэниэлс, предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы. Об этом сообщил телеканал FoxNews.
«Однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения», - констатировал телеканал.
Глава Пентагона приедет в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении приехать в апреле с визитом в Швецию, чтобы обсудить планы по ее вступлению в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что в Швеции проведет переговоры и по вопросам региональной безопасности, а также выразил надежду на присоединение страны к НАТО по примеру соседней Финляндии «как можно скорее».
Япония намерена укрепить сотрудничество с НАТО
Япония поддерживает вступление Финляндии в НАТО на фоне «серьезно ухудшившейся международной ситуации с безопасностью» и продолжит укреплять сотрудничество с альянсом. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.
По словам Мацуно, после начала специальной военной операции России на Украине, «сотрудничество между союзными странами стало важным как никогда прежде». При этом представитель правительства подчеркнул, что укрепление Японией сотрудничества с НАТО «направлено на поддержание свободного и открытого международного порядка».