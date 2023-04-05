Пока вы спали: сколько лет тюрьмы грозит Трампу и призыв Эрдогана к ООН

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Эрдоган призвал к реформированию Совбеза ООН

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«Нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами, не является устойчивым», - уверен турецкий лидер.

Сорвана попытка ВСУ провести разведку боем

Группировка сил «Восток» пресекла попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на южно-донецком направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Уничтожено две разведгруппы. Ликвидированы более 10 боевиков», - заявил он, отметив, что также вскрыты два пункта временной дислокации подразделений 80-й аэромобильной бригады в районе Водяного и 72-й механизированной бригады в Угледаре.

Трампу грозит до 136 лет тюрьмы

Предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения в фальсификации деловых документов, чтобы скрыть связь с порнозвездой Сторми Дэниэлс, предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы. Об этом сообщил телеканал FoxNews.

«Однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения», - констатировал телеканал.

Глава Пентагона приедет в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении приехать в апреле с визитом в Швецию, чтобы обсудить планы по ее вступлению в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Швеции проведет переговоры и по вопросам региональной безопасности, а также выразил надежду на присоединение страны к НАТО по примеру соседней Финляндии «как можно скорее».

Япония намерена укрепить сотрудничество с НАТО

Япония поддерживает вступление Финляндии в НАТО на фоне «серьезно ухудшившейся международной ситуации с безопасностью» и продолжит укреплять сотрудничество с альянсом. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.