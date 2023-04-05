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18 минут назад

Встреча глав МИД Саудовской Аравии и Ирана пройдет 6 апреля

Елена Прошина

В четверг в Пекине состоится встреча глав МИД Саудовской Аравии и Ирана. В ходе разговора Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудят вопросы связанные с дальнейшими шагами по возобновлению дипотношений между государствами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

Анонсирована встреча глав МИД Саудовской Аравии и Ирана
Фото: UnsplashUnsplash

Также на встрече будет обсуждаться процесс возобновления деятельности посольств. Отмечается, что переговоры состоятся в Китае, который содействовал установлению контактов между двумя государствами и подтверждает его позитивную роль в достижении этого соглашения.

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Ранее глава МИД Ирана заявил о встрече со своим коллегой из Саудовской Аравии. Он подчеркивал, что переговоры состоятся в ближайшие дни на нейтральной стороне.

Напомним, двусторонние отношения обострились после начала военной операции против хуситов в Йемене и нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране после казни шиитского проповедника.

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