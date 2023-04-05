Анонсирована встреча глав МИД Саудовской Аравии и Ирана

В четверг в Пекине состоится встреча глав МИД Саудовской Аравии и Ирана. В ходе разговора Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудят вопросы связанные с дальнейшими шагами по возобновлению дипотношений между государствами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

Фото: Unsplash Unsplash

Также на встрече будет обсуждаться процесс возобновления деятельности посольств. Отмечается, что переговоры состоятся в Китае, который содействовал установлению контактов между двумя государствами и подтверждает его позитивную роль в достижении этого соглашения.

Ранее глава МИД Ирана заявил о встрече со своим коллегой из Саудовской Аравии. Он подчеркивал, что переговоры состоятся в ближайшие дни на нейтральной стороне.