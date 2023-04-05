Главные мировые издания вышли с Трампом на обложках

Главной темой всех мировых обложек сегодня стал арест экс-президента США Дональда Трампа. Бывший глава государства предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения. «Рамблер» собрал самые интересные обложки.

Испанская газета ABC вышла с заголовком «Трамп превращает свой арест в свой лучший предвыборный актив».

T.me/dimsmirnov175

Немецкий еженедельник Tagesspiegel рассказывает, как первый в истории США президент должен будет понести ответственность перед правосудием. «Ничего кроме правды?» - гласит заголовок на первой полосе.

T.me/dimsmirnov175

Британский таблоид Daily Express также вышел со статьей: «Трамп первый президент США, которому предъявлены уголовные обвинения».

T.me/dimsmirnov175

А первая полоса эмиратской газеты Gulf Today гласит: «Трамп арестован, и предстал перед судом Монтаны низшей инстанции».

T.me/dimsmirnov175

С такой же темой на первой полосе вышли португальская газета Diário De Notícias, cаудитская ежедневная газета Arab News, испанское издание La Voz de Galicia и многие другие.

T.me/dimsmirnov175