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51 минуту назад

Главные мировые издания вышли с Трампом на обложках

Елена Прошина

Главной темой всех мировых обложек сегодня стал арест экс-президента США Дональда Трампа. Бывший глава государства предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения. «Рамблер» собрал самые интересные обложки.

Испанская газета ABC вышла с заголовком «Трамп превращает свой арест в свой лучший предвыборный актив».

T.me/dimsmirnov175

Немецкий еженедельник Tagesspiegel рассказывает, как первый в истории США президент должен будет понести ответственность перед правосудием. «Ничего кроме правды?» - гласит заголовок на первой полосе.

T.me/dimsmirnov175

Британский таблоид Daily Express также вышел со статьей: «Трамп первый президент США, которому предъявлены уголовные обвинения».

T.me/dimsmirnov175

А первая полоса эмиратской газеты Gulf Today гласит: «Трамп арестован, и предстал перед судом Монтаны низшей инстанции».

T.me/dimsmirnov175

С такой же темой на первой полосе вышли португальская газета Diário De Notícias, cаудитская ежедневная газета Arab News, испанское издание La Voz de Galicia и многие другие.

T.me/dimsmirnov175

Напомним, Трампу инкриминируются 34 случая подлога деловых документов с целью совершить другое правонарушение. Каждый из этих пунктов предусматривает наказание максимум до четырех лет тюремного заключения. Трамп был арестован на два часа, после чего его освободили.

В мире,Видео,Дональд Трамп,
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