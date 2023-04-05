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10 минут назад

Politico: ЕС обсудит новый пакет санкций против России после католической Пасхи

Никита Бородкин

Евросоюз обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные. Об этом сообщает газета Politico.

Politico: ЕС обсудит новый пакет санкций против России после католической Пасхи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметили собеседники издания, новый раунд консультаций между Еврокомиссией (ЕК) и послами ЕС должен состояться «сразу после пасхальных выходных».

Путин: санкции — это надолго

Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций будет нацелен на противодействие различным методам обхода уже введенных ограничений. Агентство Reuters на этой неделе сообщало, что в Евросоюзе обсуждают возможность ввести санкции против «Росатома» и российского атомного сектора, однако с исключениями для Венгрии — ранее она выступала против включения этих рестрикций в 10-й пакет.

Отметим, что в прошлом году Будапешт таким же образом смог продолжать закупать российскую трубопроводную нефть, на которую остальные страны Евросоюза ввели эмбарго с 5 декабря 2022 года.

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