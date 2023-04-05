Politico: ЕС обсудит новый пакет санкций против России после католической Пасхи

Евросоюз обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные. Об этом сообщает газета Politico.

Как отметили собеседники издания, новый раунд консультаций между Еврокомиссией (ЕК) и послами ЕС должен состояться «сразу после пасхальных выходных».

Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций будет нацелен на противодействие различным методам обхода уже введенных ограничений. Агентство Reuters на этой неделе сообщало, что в Евросоюзе обсуждают возможность ввести санкции против «Росатома» и российского атомного сектора, однако с исключениями для Венгрии — ранее она выступала против включения этих рестрикций в 10-й пакет.