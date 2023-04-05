Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с визитом.

«Владимир Зеленский уже в Польше», — говорится в сообщении радиостанции RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

Это первый официальный визит украинского лидера в Польшу.

В рамках пребывания в стране планируются переговоры по теме военной помощи Украине, восстановления и пути страны в ЕС и НАТО.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак также заявил, что в Варшаве Зеленский обсудит подготовку к переговорам с Москвой.