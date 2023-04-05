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20 минут назад

Зеленский прибыл в Польшу

RT на русском

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с визитом.

Зеленский прибыл в Польшу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Владимир Зеленский уже в Польше», — говорится в сообщении радиостанции RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

Это первый официальный визит украинского лидера в Польшу.

В Польше назвали возможную причину приезда Зеленского в Варшаву

В рамках пребывания в стране планируются переговоры по теме военной помощи Украине, восстановления и пути страны в ЕС и НАТО.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак также заявил, что в Варшаве Зеленский обсудит подготовку к переговорам с Москвой.

В декабре издание The Washington Post сообщило, что Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта на Украине из-за повреждения энергетических систем в стране.

В мире,Вальдемар Скшипчак,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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