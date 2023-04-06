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29 минут назад

Беспорядки и стрельба продолжаются на севере Иерусалима

Газета.Ruиещё 5

Беспорядки и стрельба охватили север Иерусалима. Telegram-канал Shot публикует видео с улиц - они охвачены огнем. Столкновения между Израилем и Палестиной продолжаются.

Беспорядки и стрельба охватили Иерусалим
Фото: ReutersReuters

Палестинцы бросают в израильских военных самодельные взрывные устройства и коктейли Молотова возле КПП Каландия, силовики отвечают огнем.

Ранее в Иерусалиме было задержано не менее 300 человек задержали в мечети Аль-Акса. До этого палестинские СМИ информировали, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа.

Израиль столкнулся с крупнейшей акцией протеста против действий властей

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