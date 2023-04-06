Беспорядки и стрельба охватили Иерусалим

Беспорядки и стрельба охватили север Иерусалима . Telegram-канал Shot публикует видео с улиц - они охвачены огнем. Столкновения между Израилем и Палестиной продолжаются.

Ранее в Иерусалиме было задержано не менее 300 человек задержали в мечети Аль-Акса. До этого палестинские СМИ информировали, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа.