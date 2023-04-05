Трамп сделал заявление после предъявления обвинений

После предъявления обвинений бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщает ТАСС, он признался, что отказался от предложения прокурора Манхэттена Элвин Брэгг урегулировать дело до суда, а также считает предъявленные обвинения нелепыми.

Также Трамп предрек, что вскоре доллар перестанет быть стандартом при расчетах — это будет крупнейшим провалом за 200 лет для Вашингтона. Кроме того, политик признал, что мировое общество стоит на пороге третьей мировой войны, в том числе ядерной, а виновником этого является действующая администрация Соединенных Штатов.

Экс-президент также считает, что при правительстве нынешнего американского лидера демократа Джо Байдена "страна катится в ад".