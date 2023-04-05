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10 минут назад

США катятся в ад: о чем сказал Трамп на выступлении после предъявления обвинений

Никита Бородкин

После предъявления обвинений бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщает ТАСС, он признался, что отказался от предложения прокурора Манхэттена Элвин Брэгг урегулировать дело до суда, а также считает предъявленные обвинения нелепыми.

Трамп сделал заявление после предъявления обвинений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также Трамп предрек, что вскоре доллар перестанет быть стандартом при расчетах — это будет крупнейшим провалом за 200 лет для Вашингтона. Кроме того, политик признал, что мировое общество стоит на пороге третьей мировой войны, в том числе ядерной, а виновником этого является действующая администрация Соединенных Штатов.

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Экс-президент также считает, что при правительстве нынешнего американского лидера демократа Джо Байдена "страна катится в ад".

Напомним, что во вторник, 4 апреля, Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization. Для этого его арестовали на два часа. Сама по себе фальсификация не предполагает наказания в виде тюремного заключения, однако оно ужесточается, если подлог необходим для сокрытия другого преступления.

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