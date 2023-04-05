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12 минут назад

Польский генерал заявил, что Россия и Украина зашли в тупик

Елена Прошина

По мнению экс-командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, конфликт между Москвой и Киевом зашел в тупик. Из-за этого поездка президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву может быть свидетельством начала создания коалиции для будущих мирных переговоров. Об этом пишет РБК со ссылкой на Rzeczpospolita.

Польский генерал заявил, что Россия и Украина зашли в тупик
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Скшипчак заявил, что в настоящее время обе стороны не имеют преимуществ, и обе находятся в стратегическом тупике. Однако, по его мнению, скоро наступит время для мирных переговоров, и поездка украинского лидера в Варшаву является первым этапом подготовки к ним.

Зеленский собирается приехать в Польшу 5 апреля

Генерал уверен, что Зеленский будет выстраивать коалицию для поддержки в случае переговоров о будущем Украины. Он также подчеркнул, что для этого нужно создать надежный фронт поддержки страны, чтобы она имела сильный голос на предстоящих встречах.

Таким образом, по мнению генерала, поездка Зеленского в Польшу может быть первым шагом к созданию коалиции и подготовке к переговорам о будущем страны.

Напомним, после начала спецоперации между Москвой и Киевом прошло несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Впоследствии украинская сторона публично отказалась от мирных переговоров с Россией.

В мире,Вальдемар Скшипчак,Владимир Зеленский,
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