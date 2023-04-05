Польский генерал заявил, что Россия и Украина зашли в тупик

По мнению экс-командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, конфликт между Москвой и Киевом зашел в тупик. Из-за этого поездка президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву может быть свидетельством начала создания коалиции для будущих мирных переговоров. Об этом пишет РБК со ссылкой на Rzeczpospolita.

Скшипчак заявил, что в настоящее время обе стороны не имеют преимуществ, и обе находятся в стратегическом тупике. Однако, по его мнению, скоро наступит время для мирных переговоров, и поездка украинского лидера в Варшаву является первым этапом подготовки к ним.

Генерал уверен, что Зеленский будет выстраивать коалицию для поддержки в случае переговоров о будущем Украины. Он также подчеркнул, что для этого нужно создать надежный фронт поддержки страны, чтобы она имела сильный голос на предстоящих встречах.

Таким образом, по мнению генерала, поездка Зеленского в Польшу может быть первым шагом к созданию коалиции и подготовке к переговорам о будущем страны.