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42 минуты назад

В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО

Елена Прошина

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс может поставить безопасность страны и даже всей Европы под угрозу. К такому выводу пришли китайские аналитики газеты Global Times, передает РИА Новости.

В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн считает, что самым рациональным выбором для Финляндии и Швеции на фоне противостояния крупных держав было бы продолжать придерживаться нейтралитета. Присоединение Финляндии к НАТО повысит риски безопасности страны, хотя в Хельсинки стремились к их снижению.

Цуй Хэн добавил, что Россия в ответ на расширение Североатлантического альянса может усилить наступление на территорию Украины и продолжить наращивать развертывание своего ядерного оружия.

Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун добавил, что решение Финляндии ставит под угрозу безопасность всей Европы.

«Очень опасно и безответственно со стороны НАТО подталкивать Россию к демонстрации ее ядерной мощи», — подчеркнул он.

В мире,НАТО,
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