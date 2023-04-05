В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс может поставить безопасность страны и даже всей Европы под угрозу. К такому выводу пришли китайские аналитики газеты Global Times, передает РИА Новости.

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Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн считает, что самым рациональным выбором для Финляндии и Швеции на фоне противостояния крупных держав было бы продолжать придерживаться нейтралитета. Присоединение Финляндии к НАТО повысит риски безопасности страны, хотя в Хельсинки стремились к их снижению.

Цуй Хэн добавил, что Россия в ответ на расширение Североатлантического альянса может усилить наступление на территорию Украины и продолжить наращивать развертывание своего ядерного оружия.

Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун добавил, что решение Финляндии ставит под угрозу безопасность всей Европы.