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1 час назад

Япония намерена продолжать укреплять сотрудничество с НАТО

ТАСС

Правительство Японии поддерживает вступление Финляндии в Североатлантический альянс и продолжит укреплять сотрудничество с НАТО. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Япония намерена продолжать укреплять сотрудничество с НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Правительство Японии поддерживает решение Финляндии вступить в НАТО в свете того, что из-за международной ситуации с безопасностью, серьезно ухудшившейся" после начала специальной военной операции РФ на Украине, "сотрудничество между союзными странами стало важным как никогда прежде", отметил он, подчеркнув, что Япония "продолжит укреплять сотрудничество с НАТО, направленное на поддержание свободного и открытого международного порядка".

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в настоящее время находится в Брюсселе, где принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Чтобы урегулировать эти вопросы перед саммитом НАТО в 2022 году, между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан меморандум с перечнем конкретных шагов, которые, по мнению Анкары, должны сделать две северные страны. Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО 30 марта. 4 апреля Хельсинки официально приняли в состав блока в качестве 31-го члена альянса.

В мире,Парламент Турции,НАТО,
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