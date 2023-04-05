Блинкен обсудил с коллегами из "евротройки" Иран, Украину, Индо-Тихоокеанский регион

"Госсекретарь выразил надежду на успешное проведение саммита НАТО в Вильнюсе (Литва) в июле 2023 года и подчеркнул необходимость дальнейшей работы по укреплению обороны НАТО. Госсекретарь подчеркнул обеспокоенность США ядерной эскалацией Ирана и отметил важность продолжения тесного сотрудничества для достижения общих целей мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами в соответствии с международным порядком, основанным на правилах", - заключил дипломат.