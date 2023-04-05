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Блинкен обсудил с коллегами из "евротройки" Иран, Украину, Индо-Тихоокеанский регион

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД стран "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) Джеймс Клеверли, Анналена Бербок и Катрин Колонна обсудили во вторник ситуацию вокруг Украины, Ирана и Индо-Тихоокеанского региона на полях встречи глав внешнеполитических ведомств государств НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела по итогам встречи.

Блинкен обсудил с коллегами из "евротройки" Иран, Украину, Индо-Тихоокеанский регион
© ТАСС

По его словам, Блинкен, Бербок, Клеверли и Колонна "обсудили продолжающуюся поддержку со стороны НАТО, а также двустороннюю поддержку Украины".

"Госсекретарь выразил надежду на успешное проведение саммита НАТО в Вильнюсе (Литва) в июле 2023 года и подчеркнул необходимость дальнейшей работы по укреплению обороны НАТО. Госсекретарь подчеркнул обеспокоенность США ядерной эскалацией Ирана и отметил важность продолжения тесного сотрудничества для достижения общих целей мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами в соответствии с международным порядком, основанным на правилах", - заключил дипломат.

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