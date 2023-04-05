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13 минут назад

США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора

Елена Прошина

Предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, главному оппозиционному кандидату на предстоящих в 2024 году выборах, лишает эту страну права заявлять о приверженности принципам демократии в своей внешней политике. Такое заявление сделал президент Сальвадора Найиб Букеле на своей странице в Twitter, пишет РИА Новости.

США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора
Фото: РамблерРамблер

Он указал, что мировая общественность может что угодно думать об экс-президенте США и причинах, по которым ему были предъявлены обвинения в уголовном деле. Однако Букеле подчеркнул, что если бы уголовное преследование главного кандидата от оппозиции началось в любой другой стране, реакция США последовала бы незамедлительно.

«Представьте, если бы это произошло в любой другой стране, где правительство арестовало бы главного кандидата от оппозиции. Соединенные Штаты потеряли возможность использовать "демократию" во внешней политике», — считает президент Сальвадора.

Ранее телеканал Fox News проинформировал, что максимально возможное наказание, которому могут подвергнуть Дональда Трампа по совокупности предъявленных ему обвинений, составляет 136 лет в тюрьме. Однако фактический приговор, если он все-таки будет вынесен, окажется гораздо мягче, предположил телеканал.

В мире,Дональд Трамп,
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