США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора

Предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, главному оппозиционному кандидату на предстоящих в 2024 году выборах, лишает эту страну права заявлять о приверженности принципам демократии в своей внешней политике. Такое заявление сделал президент Сальвадора Найиб Букеле на своей странице в Twitter, пишет РИА Новости.

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Он указал, что мировая общественность может что угодно думать об экс-президенте США и причинах, по которым ему были предъявлены обвинения в уголовном деле. Однако Букеле подчеркнул, что если бы уголовное преследование главного кандидата от оппозиции началось в любой другой стране, реакция США последовала бы незамедлительно.

«Представьте, если бы это произошло в любой другой стране, где правительство арестовало бы главного кандидата от оппозиции. Соединенные Штаты потеряли возможность использовать "демократию" во внешней политике», — считает президент Сальвадора.