Эксперт оценил вероятность отправки Трампа в тюрьму

Выдвижение уголовных обвинений против Дональда Трампа, президента, завершившего исполнение своих обязанностей, — это первый подобный прецедент для американской политической и судебной системы, заявил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил перспективы посадки бывшего лидера США в тюрьму.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ранее прокуратура обвинила Трампа в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы. По подсчетам зарубежных СМИ, политику может грозить до 136 лет тюрьмы.

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Потенциальный срок

Политолог отметил, что срок в 136 лет выглядит для зарубежного обозревателя и обывателя невероятным, однако чисто теоретически он действительно может быть присужден Трампу. Но стоит иметь в виду, что суммирование сроков необязательно — они могут поглощаться друг другом в зависимости от тяжести статьи и при определенном решении судьи. Кроме того, часть выдвинутых обвинений может быть оспорена.

«Например, по части обвинений он может быть признан невиновным, а по другой части — виновным. Тогда по этой части обвинений, ему путем суммирования может быть начислено условное количество лет, на которое его могут поместить под тюремное заключение. Далее обычно адвокат снова начинает оспаривать одно обвинение, второе, третье, четвертое, то есть суммарный приговор человека, который находится в тюрьме, может постепенно сокращаться», — добавил Ярыгин.

Вероятное наказание

В реальности экс-президент вряд ли будет приговорен к тюремному сроку, полагает собеседник «Ленты.ру». Дело в том, что за такие преступления в США обычно не сажают, особенно, если это первое совершенное преступление, по которому он признан виновным. Более того, Трампу вменяют не федеральные преступления, за которые предусмотрены более тяжкие последствия. Пока что его дело — юрисдикция конкретного штата, где его судят — Нью-Йорка, обратил внимание политолог.

Поэтому перспектив помещения Трампа в тюрьму сейчас практически нет, заметил Ярыгин. Однако не исключил, что впоследствии могут появиться доказательства того, что Трамп совершил федеральное преступление.

«Обвинения против него заключаются в том, что он неправильно перевел деньги в рамках своих финансовых операций в ходе избирательной кампании. То, что ему сейчас вменяют — это некорректный перевод денег пока что. За что — неважно. Тот факт, что он договорился с кем-то о молчании и перевел за это деньги — это не преступление. Преступление, как считается по законам штата Нью-Йорк, то, как он это сделал и как он это представил, как он отчитывался об этом», — пояснил Ярыгин.

Если Трампа и посадят, то точно не на 136 лет, убежден политолог.

«По тем обвинениям, которые сейчас комментируют юристы в американской прессе, вероятно, что ему в реальности может грозить срок до 4 лет. Часть этого срока также может быть оспорена адвокатами Трампа, даже если будет решение осудить его и поместить в тюрьму», — подытожил он.

На данный момент суд снял формальный арест с Трампа, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.