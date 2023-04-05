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1 час назад

Трамп указал, что экономика США разваливается

Газета.Ru

Американская экономика находится в упадке, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС. Он отметил, что инфляция в стране вышла из-под контроля.

Трамп указал, что экономика США разваливается
Фото: Jonathan Ernst/ReutersJonathan Ernst/Reuters

"Наша валюта скоро перестанет быть мировым стандартом. Это станет нашим крупнейшим провалом за 200 лет", - сказал он в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго.

Накануне ведущий телеканала Fox News Стив Хилтон высказал мнение, что США перестали быть мировым лидером из-за политики американского президента Джо Байдена.

Ранее газета Global Times написала, что США приближаются к краху своего господства, так как сделали из доллара оружие и используют его против России.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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