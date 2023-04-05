Трамп указал, что экономика США разваливается

Американская экономика находится в упадке, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС. Он отметил, что инфляция в стране вышла из-под контроля.
"Наша валюта скоро перестанет быть мировым стандартом. Это станет нашим крупнейшим провалом за 200 лет", - сказал он в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго.
Накануне ведущий телеканала Fox News Стив Хилтон высказал мнение, что США перестали быть мировым лидером из-за политики американского президента Джо Байдена.
Ранее газета Global Times написала, что США приближаются к краху своего господства, так как сделали из доллара оружие и используют его против России.