Bloomberg: Япония планирует строить бомбоубежища

Власти Японии в следующем финансовом году могут принять законопроект о строительстве в стране бомбоубежищ на случай потенциального конфликта. Об этом в интервью Bloomberg заявил депутат от правящей в Японии Либерально-демократической партии Кэидзи Фуруя.

По его словам, инициатива стала актуальной на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и ракетных испытаний, проводимых Северной Кореей. Первоначальный план Токио заключался в том, чтобы укрепить существующие убежища и снабдить их всем необходимым на случай возникновения ЧС, однако японские законодатели настаивают на строительстве новых объектов.

«Япония не участвовала в войне 77 лет, но то, что мы с тех пор считали само собой разумеющимся, больше не соответствует действительности. Мир сильно изменился», — отметил Фуруя.