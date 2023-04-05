Bloomberg: Япония планирует строить бомбоубежища

Власти Японии в следующем финансовом году могут принять законопроект о строительстве в стране бомбоубежищ на случай потенциального конфликта. Об этом в интервью Bloomberg заявил депутат от правящей в Японии Либерально-демократической партии Кэидзи Фуруя.
По его словам, инициатива стала актуальной на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и ракетных испытаний, проводимых Северной Кореей. Первоначальный план Токио заключался в том, чтобы укрепить существующие убежища и снабдить их всем необходимым на случай возникновения ЧС, однако японские законодатели настаивают на строительстве новых объектов.
«Япония не участвовала в войне 77 лет, но то, что мы с тех пор считали само собой разумеющимся, больше не соответствует действительности. Мир сильно изменился», — отметил Фуруя.
Депутат добавил, что в развитых городах Японии развита сеть метро, где граждане могут укрыться, однако в большинстве домов в стране нет подвалов. Это может поставить людей, живущих вдали от крупных центров, в опасное положение в случае ракетной атаки. Также в Японии есть тысячи эвакуационных центров для использования в случае стихийных бедствий, но большинство из них находятся не под землей.