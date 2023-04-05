Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о своем намерении нанести рабочий визит в Швецию, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и ускорить процесс вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны США, приуроченного к вступлению Финляндии в НАТО.

Остин уточнил, что отправится в Швецию уже в этом месяце. Он также выразил надежду, что Швеция последует примеру Финляндии и присоединиться к Североатлантическому альянсу как можно скорее.

«В этот исторический день я присоединяюсь ко всем членам альянса в нашем приветствии к Финляндии как к члену НАТО», — заявил Ллойд. Он добавил, что альянс продолжит работу по поддержке сил свободы, защите всех территорий НАТО и строительству «более безопасного мира».