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Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о своем намерении нанести рабочий визит в Швецию, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и ускорить процесс вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны США, приуроченного к вступлению Финляндии в НАТО.

Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО
© ТАСС

Остин уточнил, что отправится в Швецию уже в этом месяце. Он также выразил надежду, что Швеция последует примеру Финляндии и присоединиться к Североатлантическому альянсу как можно скорее.

«В этот исторический день я присоединяюсь ко всем членам альянса в нашем приветствии к Финляндии как к члену НАТО», — заявил Ллойд. Он добавил, что альянс продолжит работу по поддержке сил свободы, защите всех территорий НАТО и строительству «более безопасного мира».

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Финляндия продемонстрировала прагматичный подход, решив вступить в состав НАТО, не дожидаясь Швеции. Он напомнил, что страны долгое время планировали стать частью Североатлантического альянса одновременно, однако власти Хельсинки решили не ждать Стокгольм.

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