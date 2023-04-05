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26 минут назад

Эрдоган заявил о необходимости реформировать Совбез ООН

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) должен быть реформирован. Об этом пишет агентство Anadolu.

Эрдоган заявил о необходимости реформировать Совбез ООН
Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / ReutersSputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

По его мнению, инклюзивная реформа СБ ООН является острой необходимостью. «Нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами, не является устойчивым», — отметил турецкий лидер.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия и Индия будут настаивать на реформе Совбеза ООН. «Сегодняшние геополитические реалии как никогда требуют дееспособного и полностью функционирующего Совета Безопасности», —сказала она.

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