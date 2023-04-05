Эрдоган заявил о необходимости реформировать Совбез ООН

По его мнению, инклюзивная реформа СБ ООН является острой необходимостью. «Нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами, не является устойчивым», — отметил турецкий лидер.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия и Индия будут настаивать на реформе Совбеза ООН. «Сегодняшние геополитические реалии как никогда требуют дееспособного и полностью функционирующего Совета Безопасности», —сказала она.