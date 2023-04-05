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23 минуты назад

В Венгрии призвали рассмотреть мирный план Китая по Украине

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Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто предложил рассмотреть предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В Венгрии призвали рассмотреть мирный план Китая по Украине
Фото: Denis Balibouse / ReutersDenis Balibouse / Reuters

«Мы считаем китайский мирный план такой инициативой, которую определенно стоит обсудить, которая может вновь принести мир в наш регион, в Центральную Европу», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Венгрия намерена и дальше призывать к миру вопреки давлению и нападкам. По словам Сийярто, Будапешт поддерживает все усилия, направленные на проведение конкретных переговоров об устойчивом мире.

24 февраля Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. Также власти Китая призвали стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

В мире,Петер Сийярто,
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