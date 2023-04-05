В Венгрии призвали рассмотреть мирный план Китая по Украине

Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто предложил рассмотреть предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

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«Мы считаем китайский мирный план такой инициативой, которую определенно стоит обсудить, которая может вновь принести мир в наш регион, в Центральную Европу», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Венгрия намерена и дальше призывать к миру вопреки давлению и нападкам. По словам Сийярто, Будапешт поддерживает все усилия, направленные на проведение конкретных переговоров об устойчивом мире.