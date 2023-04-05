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12 минут назад

Чавушоглу рассказал о вызывающем у многих зависть умении Эрдогана

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган обладает уникальной способностью: он может поддерживать контакты как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Чавушоглу рассказал о вызывающем у многих зависть умении Эрдогана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что все остальные «завидуют» умению Турции общаться с обеими сторонами конфликта одновременно и ценят «беспристрастную позицию» страны. По его словам, некоторые думают, что усилия Турции в конце концов окажутся напрасными и она «перейдет к предвзятой политике и вступит в войну». Однако министр заверил, что ничего подобного не произойдет.

Чавушоглу напомнил, что именно в Стамбуле была заключена «зерновая сделка».

«Посредничество Турции уже стало брендом», — заявил он.

Министр иностранных дел Турции также прокомментировал акции по осквернению Корана и пообещал, что правительство не собирается оставлять подобные провокации без ответа.

Президент Турции Тайип Эрдоган в конце марта заявил, что Запад втянул бы Турцию в военный конфликт против России, если бы руководство страны не предпринимало некоторых усилий во избежание подобного развития событий. Он отметил, что Турция продолжит играть роль посредника между Москвой и Киевом.

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