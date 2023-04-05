Чавушоглу рассказал о вызывающем у многих зависть умении Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган обладает уникальной способностью: он может поддерживать контакты как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Он рассказал, что все остальные «завидуют» умению Турции общаться с обеими сторонами конфликта одновременно и ценят «беспристрастную позицию» страны. По его словам, некоторые думают, что усилия Турции в конце концов окажутся напрасными и она «перейдет к предвзятой политике и вступит в войну». Однако министр заверил, что ничего подобного не произойдет.
Чавушоглу напомнил, что именно в Стамбуле была заключена «зерновая сделка».
«Посредничество Турции уже стало брендом», — заявил он.
Министр иностранных дел Турции также прокомментировал акции по осквернению Корана и пообещал, что правительство не собирается оставлять подобные провокации без ответа.
Президент Турции Тайип Эрдоган в конце марта заявил, что Запад втянул бы Турцию в военный конфликт против России, если бы руководство страны не предпринимало некоторых усилий во избежание подобного развития событий. Он отметил, что Турция продолжит играть роль посредника между Москвой и Киевом.