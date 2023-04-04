Маск отреагировал на судебный процесс против Трампа шуткой

Глава Tesla и SpaceX Илон Макс прокомментировал сегодняшний судебный процесс против бывшего президента Дональда Трампа шуткой о демократах и машине времени. Он разместил ее у себя в Twitter-аккаунте, передает «РБК».

«Что сделали бы демократы, если бы у них была машина времени», — гласит твит Маска.

Ниже прикреплена фотография Трампа с надписью:

«Почему путешественники во времени пытаются меня убить? Я всего лишь риэлтор! Дональд Трамп, 1980 года».

Напрямую процесс он никак не прокомментировал. Напомним, что Трампа обвиняют в даче взятки бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс и подлоге финансовых документов в его компании по этому поводу. Предполагается, что экс-президент США заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание об их связи в 2006 году во время избирательной кампании.