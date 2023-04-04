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24 минуты назад

Маск отреагировал на судебный процесс против Трампа шуткой

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX Илон Макс прокомментировал сегодняшний судебный процесс против бывшего президента Дональда Трампа шуткой о демократах и машине времени. Он разместил ее у себя в Twitter-аккаунте, передает «РБК».

Маск отреагировал на судебный процесс против Трампа шуткой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что сделали бы демократы, если бы у них была машина времени», — гласит твит Маска.

Ниже прикреплена фотография Трампа с надписью:

«Почему путешественники во времени пытаются меня убить? Я всего лишь риэлтор! Дональд Трамп, 1980 года».

Напрямую процесс он никак не прокомментировал. Напомним, что Трампа обвиняют в даче взятки бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс и подлоге финансовых документов в его компании по этому поводу. Предполагается, что экс-президент США заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание об их связи в 2006 году во время избирательной кампании.

Трампу предъявили обвинения

Сегодня, 4 апреля, суд в Нью-Йорке предъявил ему 34 обвинения, ни по одному из которых он не признал себя виновным. После двух часов заседания он покинул зал и направился в аэропорт, арест с него сняли.

В мире,Дональд Трамп,SpaceX,
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