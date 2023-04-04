Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон выразил сожаление, что он уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Об этом Клинтон, занимавший пост президента США с 1993 по 2001 год, заявил в интервью ирландскому телеканалу RTE, которое было опубликовано во вторник.
"Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [украинцев] согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее [ядерное] оружие", - сообщил 76-летний политик. "Они боялись отказаться от него, потому что думали, что это единственная вещь, которая защищает их от экспансионистской России", - пояснил Клинтон.
Он выразил мнение, что решение Москвы начать специальную военную операцию было "очень ошибочным", а "Европа и США должны поддерживать Украину".
"Может настать время, когда украинское правительство решит, что оно может подумать о мирном соглашении, с которым они смогут жить, но я не думаю, что все мы должны бросать их", - добавил бывший президент США.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. В соответствии с договором Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. 10 февраля 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.