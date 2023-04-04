Клинтон сожалеет, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия

"Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [украинцев] согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее [ядерное] оружие", - сообщил 76-летний политик. "Они боялись отказаться от него, потому что думали, что это единственная вещь, которая защищает их от экспансионистской России", - пояснил Клинтон.