Трампу предъявили обвинения

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по 34 пунктам. В частности, его обвинили в фальсификации деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.

В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк фальсификация деловой документации, как правило, классифицируется лишь как проступок и не влечет уголовной ответственности.

Вместе с тем, прокуратура может ужесточить обвинение в том случае, если полагает, что документы были подделаны для того, чтобы скрыть другое преступление.

Все обвинения против Трампа относятся к тяжким преступлениям класса E. Это самая низкая категория тяжких преступлений в штате Нью-Йорк. По каждому пункту обвинений Трампу грозит четыре года лишения свободы.

По данным CBS, экс-президент не признал вину по 34 пунктам обвинения. После заседания суда арест с него был снят.

После предъявления обвинений Трамп не пожелал общаться с прессой. Его кортеж направился в аэропорт, откуда он на частном самолете отправится в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Полиция перекрыла некоторые участки дороги до аэропорта для беспрепятственного выезда Трампа.

Предположительно, в своем поместье он сделает заявление для журналистов.