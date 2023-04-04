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33 минуты назад

Трампу предъявили обвинения

Илья Родин

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по 34 пунктам. В частности, его обвинили в фальсификации деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.

Трампу предъявили обвинения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк фальсификация деловой документации, как правило, классифицируется лишь как проступок и не влечет уголовной ответственности.

Вместе с тем, прокуратура может ужесточить обвинение в том случае, если полагает, что документы были подделаны для того, чтобы скрыть другое преступление.

Все обвинения против Трампа относятся к тяжким преступлениям класса E. Это самая низкая категория тяжких преступлений в штате Нью-Йорк. По каждому пункту обвинений Трампу грозит четыре года лишения свободы.

По данным CBS, экс-президент не признал вину по 34 пунктам обвинения. После заседания суда арест с него был снят.

После предъявления обвинений Трамп не пожелал общаться с прессой. Его кортеж направился в аэропорт, откуда он на частном самолете отправится в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Полиция перекрыла некоторые участки дороги до аэропорта для беспрепятственного выезда Трампа.

Трамп в суде отказался признать себя виновным

Предположительно, в своем поместье он сделает заявление для журналистов.

По данным CNN, следующее заседание суда по делу Трампа планируется на 4 декабря.

В мире,Дональд Трамп,
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