Трамп в суде заявил о невиновности по  всем 34 пунктам обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп в зале суда в Нью-Йорке заявил о невиновности по 34 пунктам обвинения. Об этом сообщает телеканал CBS.

Суд Нью-Йорка предъявил экс-президенту обвинения по 34 пунктам. Трамп не признал себя виновным ни по одному из них.

Ранее сообщалось, что на экс-президента не станут надевать наручники, но возьмут отпечатки пальцев. Сразу после предъявления обвинений он сможет свободно покинуть здание суда.