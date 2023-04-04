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24 минуты назад

Трамп в суде заявил о невиновности по  всем 34 пунктам обвинения

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп в зале суда в Нью-Йорке заявил о невиновности по 34 пунктам обвинения. Об этом сообщает телеканал CBS.

Трамп в суде заявил о невиновности по всем 34 пунктам обвинения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Суд Нью-Йорка предъявил экс-президенту обвинения по 34 пунктам. Трамп не признал себя виновным ни по одному из них.

Ранее сообщалось, что на экс-президента не станут надевать наручники, но возьмут отпечатки пальцев. Сразу после предъявления обвинений он сможет свободно покинуть здание суда.

Напомним, что Трампа обвиняют в даче взятки бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс и подлоге финансовых документов в его компании по этому поводу. Предполагается, что экс-президент США заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание об их связи в 2006 году во время избирательной кампании.

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