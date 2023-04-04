Эрдоган рассказал о постоянном общении с Путиным и Зеленским

Эрдоган пояснил, что почти каждую неделю проводит телефонные переговоры с российским и украинским коллегами.

Глава Турции уточнил, что прилагает значительные усилия к тому, чтобы остановить конфликт.

Ранее глава Турции предположил, что Владимир Путин посетит страну в конце апреля 2023 года. По его мнению, президент России может вместе с ним принять участие в закладке топлива на АЭС «Аккую».