Эрдоган рассказал о постоянном общении с Путиным и Зеленским

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на ужине с аккредитованными в Анкаре послами, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА «Новости».
Эрдоган пояснил, что почти каждую неделю проводит телефонные переговоры с российским и украинским коллегами.
Глава Турции уточнил, что прилагает значительные усилия к тому, чтобы остановить конфликт.
«Я верю, что справедливый мир возможен», - подчеркнул Эрдоган.
Ранее глава Турции предположил, что Владимир Путин посетит страну в конце апреля 2023 года. По его мнению, президент России может вместе с ним принять участие в закладке топлива на АЭС «Аккую».