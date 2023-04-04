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9 минут назад

Эрдоган рассказал о постоянном общении с Путиным и Зеленским

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на ужине с аккредитованными в Анкаре послами, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА «Новости».

Эрдоган рассказал о постоянном общении с Путиным и Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эрдоган пояснил, что почти каждую неделю проводит телефонные переговоры с российским и украинским коллегами.

Глава Турции уточнил, что прилагает значительные усилия к тому, чтобы остановить конфликт.

«Я верю, что справедливый мир возможен», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее глава Турции предположил, что Владимир Путин посетит страну в конце апреля 2023 года. По его мнению, президент России может вместе с ним принять участие в закладке топлива на АЭС «Аккую».

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