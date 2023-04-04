Процесс выдвижения обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа проходит в суде Манхэттена. Об этом ТАСС сообщили во вторник источники в суде.

"Сейчас должно проходить выдвижение обвинений", - сказал собеседник.

Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съемка внутри запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.

Как ожидается, Трампу будут выдвинуты обвинения по более чем 30 пунктам в связи с финансовыми махинациями.