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16 минут назад

Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным

ТАСС

Процесс выдвижения обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа проходит в суде Манхэттена. Об этом ТАСС сообщили во вторник источники в суде.

"Сейчас должно проходить выдвижение обвинений", - сказал собеседник.

Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съемка внутри запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.

Трамп арестован

Как ожидается, Трампу будут выдвинуты обвинения по более чем 30 пунктам в связи с финансовыми махинациями.

По информации Reuters, экс-президента США заявил в суде, что не признает себя виновным.

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