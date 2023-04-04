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26 минут назад

Консилиум врачей обнародовал заключение после визита к Михаилу Саакашвили

Говорит Москва

Если бывший президент Грузии потеряет ещё 6–7 кг, он может внезапно умереть.

С таким заявлением сегодня выступил консилиум медиков, назначенных народным защитником страны Леваном Иоселиани. В заявлении отмечается, что сейчас экс-президент весит около 60 кг. Члены консилиума подчёркивают, что при росте 195 см критический порог веса для Саакашвили составляет 52–53 кг. После этого начнутся необратимые изменения в организме.

Врачи также диагностировали у политика значительное снижение психических функций и депрессию. Михаил Саакашвили не способен самостоятельно передвигаться по палате, отмечается в заявлении.

Руководство департамента исполнения наказаний Минюста полностью отрицает версию об отравлении Саакашвили и напоминает, что он был приговорён к шести годам лишения свободы «за злостное использование служебных полномочий».

В мире,Видео,Михаил Саакашвили,
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