Эрдоган заявил о важности зерновой сделки

Реализация стамбульских договоренностей по экспорту сельхозпродукции с Украины позволила предотвратить глобальный кризис продовольствия. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в президентском дворце в Анкаре на ужине-ифтаре (разговение) по случаю священного для мусульман месяца рамадан для аккредитованных в турецкой столице послов зарубежных государств.
"Благодаря реализации зерновой сделки мы сумели предотвратить глобальный кризис продовольствия. Инициатива создания черноморского зернового коридора показала, что, несмотря на условия войны, существуют предпосылки для переговоров и достижения договоренностей", - сказал Эрдоган, выразив надежду на справедливое урегулирование украинского кризиса.
Этому, по его мнению, могут способствовать регулярные контакты с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Мы говорим практически каждую неделю, верим в справедливое урегулирование кризиса", - подчеркнул турецкий лидер.