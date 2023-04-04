Эрдоган заявил о важности зерновой сделки

Реализация стамбульских договоренностей по экспорту сельхозпродукции с Украины позволила предотвратить глобальный кризис продовольствия. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в президентском дворце в Анкаре на ужине-ифтаре (разговение) по случаю священного для мусульман месяца рамадан для аккредитованных в турецкой столице послов зарубежных государств.