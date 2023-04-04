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42 минуты назад

Эрдоган: реализация зерновой сделки предотвратила глобальный кризис продовольствия

ТАССиещё 1

Реализация стамбульских договоренностей по экспорту сельхозпродукции с Украины позволила предотвратить глобальный кризис продовольствия. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в президентском дворце в Анкаре на ужине-ифтаре (разговение) по случаю священного для мусульман месяца рамадан для аккредитованных в турецкой столице послов зарубежных государств.

Эрдоган заявил о важности зерновой сделки
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"Благодаря реализации зерновой сделки мы сумели предотвратить глобальный кризис продовольствия. Инициатива создания черноморского зернового коридора показала, что, несмотря на условия войны, существуют предпосылки для переговоров и достижения договоренностей", - сказал Эрдоган, выразив надежду на справедливое урегулирование украинского кризиса.

Этому, по его мнению, могут способствовать регулярные контакты с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Мы говорим практически каждую неделю, верим в справедливое урегулирование кризиса", - подчеркнул турецкий лидер.

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