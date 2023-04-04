В Белом доме заявили о готовности к беспорядкам на фоне суда над Трампом

В Белом доме заявили о готовности к беспорядкам на фоне судебного процесса по делу бывшего президента США Дональда Трампа.

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Соответствующее заявление сделала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что не хочет обсуждать гипотетические сценарии.

«Скажу, что говорила на прошлой неделе: мы готовы», — сказала Жан-Пьер.

4 апреля Трамп прибыл в суд Манхэттена, где его формально арестовали.