МИД Венгрии связал встречу НАТО с опасностью начала новой мировой войны

Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе подтверждает, что опасность начала новой мировой войны из-за конфликта на Украине вполне реальна. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.
«К сожалению, в свете сегодняшних выступлений можно сказать, что мы приближаемся к еще одной мировой войне», — заявил он. Сийярто отметил, что предупредил коллег о недопустимости прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией. По его словам, такое развитие событий «явно приведет к новой мировой войне».
Ранее Петер Сийярто заявил, что приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство альянса.