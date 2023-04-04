МИД Венгрии связал встречу НАТО с опасностью начала новой мировой войны

«К сожалению, в свете сегодняшних выступлений можно сказать, что мы приближаемся к еще одной мировой войне», — заявил он. Сийярто отметил, что предупредил коллег о недопустимости прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией. По его словам, такое развитие событий «явно приведет к новой мировой войне».