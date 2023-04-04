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28 минут назад

МИД Венгрии связал встречу НАТО с опасностью начала новой мировой войны

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Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе подтверждает, что опасность начала новой мировой войны из-за конфликта на Украине вполне реальна. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

МИД Венгрии связал встречу НАТО с опасностью начала новой мировой войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«К сожалению, в свете сегодняшних выступлений можно сказать, что мы приближаемся к еще одной мировой войне», — заявил он. Сийярто отметил, что предупредил коллег о недопустимости прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией. По его словам, такое развитие событий «явно приведет к новой мировой войне».

Ранее Петер Сийярто заявил, что приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство альянса.

В мире,Петер Сийярто,НАТО,
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