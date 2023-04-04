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Сторонники и противники Трампа собираются на митинг у суда в Нью-Йорке

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Сторонники и противники Дональда Трампа собираются на митинг у суда в Нью-Йорке, сообщают «Известия». Сегодня бывшему президенту США должны предъявить обвинения по делу о фальсификации документов.

Сторонники и противники Трампа собираются на митинг у суда в Нью-Йорке
© globallookpress.com

На записи видно, что митингующие стоят на черном полотне с надписью «Трамп все время лжет». Звучат осуждающие кричалки. Также противники экс-главы американского государства воинственно трясут агитационными плакатами.

Посадите его под замок, – гласит одна из агиток.

Ранее телеканал CNN заявил, что прокуратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трамп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы. Он также отметил, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке.

Дело против Трампа в суде Манхэттена связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Утверждается, что ей была выплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

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