Сторонники и противники Трампа собираются на митинг у суда в Нью-Йорке

Сторонники и противники Дональда Трампа собираются на митинг у суда в Нью-Йорке, сообщают «Известия». Сегодня бывшему президенту США должны предъявить обвинения по делу о фальсификации документов.

На записи видно, что митингующие стоят на черном полотне с надписью «Трамп все время лжет». Звучат осуждающие кричалки. Также противники экс-главы американского государства воинственно трясут агитационными плакатами.

Посадите его под замок, – гласит одна из агиток.

Ранее телеканал CNN заявил, что прокуратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трамп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы. Он также отметил, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке.