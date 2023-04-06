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19 минут назад

В НАТО усомнились в быстром присоединении Швеции к альянсу

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Швеция, возможно, не сможет в скором времени стать членом НАТО, так как в Турции сменится парламент после выборов, которые пройдут в мае. Об этом заявил замгенсека НАТО Мирча Джоане, передает Agerpres.

В НАТО усомнились в быстром присоединении Швеции к альянсу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«1 июня в Швеции вступит в силу пакет законов, который включит обязательства, принятые в меморандуме с Турцией. В Турции будут парламентские выборы, и у нее будет новый парламент. Поэтому мы уверены, что в предстоящий период Швеция станет 32-м членом НАТО», — выразил сомнения представитель альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция полностью выполнила все условия для вступления в альянс. Генсек указал, что теперь препятствий для присоединения Стокгольма к организации быть не должно. Столтенберг добавил, что НАТО находится в тесном контакте с Турцией, чтобы та ускорила ратификацию протокола о вступлении Швеции.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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