На Украине начали перевод церкви УПЦ в ПЦУ

Во Львове начали процесс перевода церкви Святого Георгия Победоносца Украинской православной церкови (УПЦ) в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

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Глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий понадеялся, что в ближайшее время эта церковь станет «гарнизонным храмом ПЦУ». Как он утверждает, прихожане принимают решение о ее переводе.

Кроме того, издание напомнило слова мэра Львова Андрея Садового, согласно которым, церковь Святого Георгия Победоносца принадлежит религиозной общине, которая якобы отрекается от УПЦ. Градоначальник отметил, что есть два варианта: официально стать ПЦУ или «пройти процесс национализации».