Украина разорвала отношения с Белоруссией еще в одной сфере

Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало отношения с кабмином Белоруссии в еще одной сфере — туристической. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук , его комментарий приводит ТАСС .

Ранее в январе президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории обеих стран. Более того, в рамках соглашения разработана система информационного обмена между государствами о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о пересечении российско-белорусских границ в пунктах пропуска.