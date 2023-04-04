Норвегия присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций

При этом норвежский пакет санкций имеет некоторые изменения по сравнению с первоначальным. В список от Норвегии дополнительно внесено 87 физических и 34 юридических лица, которых нет в пакете санкций от Евросоюза. Кроме того, королевство ввело экспортные ограничения на некоторые высокотехнологичные изделия, транспортные средства, стройматериалы, объекты авиационной промышленности, а также другие товары, которые потенциально могут принести пользу российской армии.