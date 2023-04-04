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19 минут назад

Норвегия присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций

Елена Прошина

Норвегия присоединившись к введённому ранее десятому пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает МИД королевства.

Норвегия присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций
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При этом норвежский пакет санкций имеет некоторые изменения по сравнению с первоначальным. В список от Норвегии дополнительно внесено 87 физических и 34 юридических лица, которых нет в пакете санкций от Евросоюза. Кроме того, королевство ввело экспортные ограничения на некоторые высокотехнологичные изделия, транспортные средства, стройматериалы, объекты авиационной промышленности, а также другие товары, которые потенциально могут принести пользу российской армии.

Как заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт, королевство собирается и дальше оказывать давление на политическое руководство России. «Норвегия поддерживает Европу и присоединилась ко всем пакетам европейских санкций», – добавила она.

Напомним, что десятый пакет санкций против России был введён Евросоюзом 25 февраля 2023 года.

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