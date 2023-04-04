Норвегия присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций

Норвегия присоединившись к введённому ранее десятому пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает МИД королевства.
При этом норвежский пакет санкций имеет некоторые изменения по сравнению с первоначальным. В список от Норвегии дополнительно внесено 87 физических и 34 юридических лица, которых нет в пакете санкций от Евросоюза. Кроме того, королевство ввело экспортные ограничения на некоторые высокотехнологичные изделия, транспортные средства, стройматериалы, объекты авиационной промышленности, а также другие товары, которые потенциально могут принести пользу российской армии.
Как заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт, королевство собирается и дальше оказывать давление на политическое руководство России. «Норвегия поддерживает Европу и присоединилась ко всем пакетам европейских санкций», – добавила она.
Напомним, что десятый пакет санкций против России был введён Евросоюзом 25 февраля 2023 года.